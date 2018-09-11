В Казани появится 2 километра новых трамвайных путей за 236 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:27 2018-09-11T10:27:32+03:00

Работы должны быть завершены в декабре 2018 года

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В Казани продлят трамвайные пути в районе Большого Казанского кольца. Так, в столице Татарстана построят еще 2 километра новых трамвайных путей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Если верить документам, то новые пути появятся на улице Баки Урманче на участке от Оренбургского тракта до улицы Мидхата Булатова. При этом, подрядчик должен будет не только проложить рельсы, но и обустроить контактную сеть. благоустроить территорию, а также организовать остановки и установить дорожные знаки.

На новые трамвайные пути Минтранс РТ предусмотрел в бюджете 236 миллионов рублей. Отмечается, что все работы должны быть завершены 5 декабря 2019 года.

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