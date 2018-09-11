В Татарстане разыскивают пропавшего на Волге рыбака

СЕГОДНЯ 10:35 2018-09-11T10:35:44+03:00

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В акватории Волги проходят поиски 34-летнего жителя Татарстана. Мужчина отправился на рыбалку еще 9 сентября, и пропал. В 7.00 он отплыл на резиновой лодке с острова Щурячий с целью наловить рыбы. С тех пор его никто не видел. Рдственики заявили об исчезновении мужчины в полицию и МЧС.

- Водолазные поиски проводят спасатели Зонального поисково-спасательного отряда при МЧС РТ №2, - сообщили в МЧС Татарстана. - К этому времени обследовано 1500 квадратных метров дна реки Волга. Поиск возобновлен во вторник, 11 сентября.

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