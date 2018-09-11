ГИБДД Казани разыскивает водителя, скрывшегося после наезда на пешехода

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-11T10:01:00+03:00

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Наезд произошел в понедельник, 10 сентября, в 14.40 напротив дома №11 по улице Степана Халтурина в Кировском районе столицы Татарстана.

Как сообщили в ГИБДД УМВД Казани, 45-летнюю женщину сбили на проезжей части. Автодорогу она решила перейти с нарушениями правил дорожного движения - вне пешеходного перехода. Водитель пока неизвестного автомобиля после наезда предпочел скрыться с места аварии, не оказав пострадавшей помощь.

- В результате наезда женщина получила травмы, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани. - Просим всех очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848.

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