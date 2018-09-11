Татарский драматический театр отправляется на гастроли в Узбекистан
Татарский государственный драматический театр имени Галиасгара Камала с 14 по 16 сентября покажет на сцене Узбекского национального Академического драматического театра свои лучшие спектакли, которые привез на гастроли.
Узбекскому зрителю будет представлены легендарный спектакль «Голубая шаль», лирическая комедия «Запоздалое лето» и премьера 112-го сезона «Взлетел петух на плетень».
Гастроли пройдут при поддержке Министерств культуры Республик Узбекистан и Татарстан, сообщили в пресс-службе минкультуры Татарстана.
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