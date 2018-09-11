Татарский драматический театр отправляется на гастроли в Узбекистан

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-11T09:30:05+03:00

Театр отправился на гастроли в Узбекистан

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Татарский государственный драматический театр имени Галиасгара Камала с 14 по 16 сентября покажет на сцене Узбекского национального Академического драматического театра свои лучшие спектакли, которые привез на гастроли.

Узбекскому зрителю будет представлены легендарный спектакль «Голубая шаль», лирическая комедия «Запоздалое лето» и премьера 112-го сезона «Взлетел петух на плетень».

Гастроли пройдут при поддержке Министерств культуры Республик Узбекистан и Татарстан, сообщили в пресс-службе минкультуры Татарстана.

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