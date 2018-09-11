Подробности гибели журналиста рассказали в СУ СКР Татарстана

СЕГОДНЯ 09:22 2018-09-11T09:22:51+03:00

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По факту обнаружения 9 сентября в реке Атарка Елабужского района республики тела 30-летнего журналиста, жителя Набережных Челнов, СУ СКР Татарстана проводит доследственную проверку.

К этому времени следователям удалось установить последние часы жизни мужчины. Его друг рассказал, что накануне своего исчезновения журналист встречался с ним, а после пропал. Со слов этого приятеля, мужчины вместе употребляли наркотические средства. Спустя некоторое время мужчина сел в свою машину «Kia Rio» и уехал в неизвестном направлении.

Автомобиль нашли 8 сентября возле лесопосадки полицейские. При этом двери были открыты, ключи находились в замке зажигания, вещи и документы в автомобиле. Водолазы нашли тело пропавшего в реке.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в ведомстве. - Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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