Набережночелнинский театр кукол отправился на Международный фестиваль

СЕГОДНЯ 08:22 2018-09-11T08:22:32+03:00

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Уже в седьмой раз в Самаре состоится Международный фестиваль национальных кукольных театров «Радуга». Пройдет он с 15 по 20 сентября. Набережночелнинский государственный театр кукол привезет свой премьерный спектакль 2017 года - «Золотой цыпленок» по пьесе В. Орлова.

Напомним, что «Радуга» собирает известные профессиональные театры кукол из разных уголков России, спектакли которых основаны на мотивах народных сказаний, эпосов, произведений национальной литературы и драматургии. Все работы предназначены для зрителей от 5 до 12 лет. Свое мастерство участники фестиваля смогут показать не только на подмостках Самарского театра кукол, площадками фестиваля станут и другие театральные сцены города.

Национальная драматургия стала основным ориентиром фестиваля, так как организаторы опираются на важнейшую проблему современности – глобализацию культур. сообщили в министерстве культуры Татарстана.

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