2018-09-11T09:09:02+03:00
Общество

В Татарстане на трассе М7 появятся барьерные ограждения

Реконструкцию магистрали проводит ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»
Лика ИСАЕВА
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Магистраль регулярно реконструируетсяМагистраль регулярно реконструируетсяФото: Из материалов пресс-службы
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Начался завершающий этап реконструкции трех участков автодороги М-7 «Волга» общей протяженностью 31,1 километров. Всего будут реконструированы три участка магистрали, и на двух из них основной объем работ уже выполнен. Дорожник расширили проезжую часть с двух до четырех полос движения, для увеличения срока службы обновленного участка дороги верхний слой покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Так же там вскоре обновятся восемь километров линий наружного освещения. Для удобства и безопасности участников дорожного движения будет служить еще одна мера: строительство на указанных участков 18 отнесенных левоповоротных петель и 11 съездов.

Сейчас на участках ведутся работы по укладке верхнего слоя покрытия, а также по установке металлического барьерного ограждения и дорожных знаков.

В октябре между столицей Татарстана и его главным промышленным центром будет в полном объеме запущено движение по новому участку трассы М-7 с четырьмя полосами движения.

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