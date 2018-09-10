2018-09-10T19:54:17+03:00
Общество

Стало известно, когда же в Казани потеплеет

В среду, 12 сентября, температура воздуха поднимется до 21 градуса выше нуля днем и 14 - ночью
Алина ГАБДУЛИНА
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До конца недели будет тепло и ясноДо конца недели будет тепло и ясноФото: Алексей ИГНАТОВИЧ
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Жителям Казани осталось совсем немного потерпеть и холодный фронт, неожиданно настигший республику, отступит. Об этом заявляет профессор КФУ Юрий Переведенцев.

Так, завтра, 11 августа, днем столбик термометра поднимется до +19 , а ночью остановится на отметке +8. В среду же и вовсе потеплеет - ожидается до 21 градуса тепла.

- Ближайшую неделю Татарстан будет находиться на западной периферии антициклонического поля. Осадки будут маловероятны, - уверяет профессор.

13 сентября, в четверг, днем максимальная температура достигнет 24 градусов, а в пятницу будет лишь немного прохладнее - 20.

Таким образом, до конца недели будет тепло и ясно.

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