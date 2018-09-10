2018-09-10T19:36:35+03:00
Экономика

В Казани на улице Рауиса Гареева построят школу на 1224 человека

Образовательное учреждение должно быть построено до 31 декабря текущего года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На сайте госзакупок появилось сразу два тендера на строительство новой общеобразовательной школы в Приволжском районе на улице Рауиса Гареева. Она будет вмещать в себя 1224 учащихся.

Цена контракта в первом тендере составляет 583,4 миллиона рублей, а втором - 643,9.

Исполнитель договора будет выявлен посредством аукциона уже 13 сентября. Сегодня, 10 сентября, последний день подачи заявок на конкурс.

Согласно техническому заданию, победителю тендера помимо строительства будет нужно разработать график производства работ.

Школа должна быть построена с нуля не позднее 30 декабря текущего года.

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