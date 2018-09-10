2018-09-10T17:59:58+03:00
Общество

Без воды 11 сентября останутся 15 улиц Казани

Это связано с работами по переключению абонентов к вновь проложенному водопроводу по улице Магистральная
Владимир КРУПСКИЙ
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Воды не будет целые сутки.Воды не будет целые сутки.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Приволжском районе Казани завтра, 11 сентября, отключат воду. Это связано с производством работ по переключению абонентов к вновь проложенному водопроводу по улице Магистральная.

Подача воды будет прекращена с 9.00 11 сентября до 9.00 12 сентября по улицам Магистральная, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 4, 4 корп. 1, 4а, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 21/1, 22, 22а, 22б, 22в, 22 корп. 1-8, 23, 23б, 23 корп. 1, 24, 24 корп. 1 и 2, 25, 25а, 31а, 32, 33, 33а, 33б, 33в, 33 корп. 1-5, 34, 34 корп. 1 и 2, 38, 48, 48 корп. 1, 55, 59, 59 корп. 1, 64, 86, 86 корп. 1, 3 и 4, 88, 96, 96 корп. 1, 3 и 4, 98, 100, 100 корп. 1-6;

Кроме того, воды не будет в поселке Поповка по улицам 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Тракторная, 2-я Комбайнерская, 2-я Юл Урам, 2-й переулок Юл Урам, Волнистая, Крестьянская, Лесная, Радищева, Русловая, Тракторная (кроме домов №№1, 1а, 1б, 1в, 1г, 118, 118а), Турбинная, Учительская, Шевченко, Юл Урам и Яшь Кыч.

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