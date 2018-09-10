В Татарстане фура насмерть сбила двух человек на трассе М7

СЕГОДНЯ 19:29 2018-09-10T19:29:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Жуткая авария произошла поздним вечером 9 сентября. Примерно в 23:40 в Елабужском районе, на трассе М7 34-летний водитель фуры DAF на полной скорости сбил двух человек - 37-летнего мужчину и 28-летнюю женщину.

Отмечается, что пешеходы переходили проезжую часть вне действия пешеходного перехода. ВОдитель не успел среагировать. Удар был настолько сильным, что шансов выжить у мужчины и женщины практически не было. прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»