2018-09-10T19:29:48+03:00
Происшествия

В Татарстане фура насмерть сбила двух человек на трассе М7

Мужчина и женщина переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода
Владимир КРУПСКИЙ
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Авария произошла около полуночи.Авария произошла около полуночи.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Жуткая авария произошла поздним вечером 9 сентября. Примерно в 23:40 в Елабужском районе, на трассе М7 34-летний водитель фуры DAF на полной скорости сбил двух человек - 37-летнего мужчину и 28-летнюю женщину.

Отмечается, что пешеходы переходили проезжую часть вне действия пешеходного перехода. ВОдитель не успел среагировать. Удар был настолько сильным, что шансов выжить у мужчины и женщины практически не было. прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.

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