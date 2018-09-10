2018-09-10T17:32:17+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах водитель трамвая ответит перед судом за смерть человека

Он отвлекся и сбил человека
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Трагический инцидент произошел зимой.Трагический инцидент произошел зимой.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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28-летнего водителя трамвая обвиняют в смертельном ДТП, в результате которого погиб человек. По версии следствия, все произошло 14 января около 18:00. Трамвай, которым управлял мужчина, двигался по улице Мироновка в направлении улицы Нариманова в Набережных Челнах.

Во время движения водитель отвлекся и не заметил 25-летнего пешехода, после чего сбил его. После этого водитель с места происшествия скрылся.

В результате потерпевший получил многочисленные травмы, от которых через несколько дней скончался в больнице.

- Свою вину водитель трамвая полностью признал. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Набережночелнинский городской суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе татарстанской прокуратуры.

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