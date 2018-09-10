Ряд домов Казани 11 сентября останутся без света

СЕГОДНЯ 20:01 2018-09-10T20:01:45+03:00

Света не будет весь день. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Электричества не будет в Вахитовском и Приволжском районах

Изменить размер текста: A A

В Казани вновь запланировано отключение электроэнергии. Так, 11 сентября, света не будт в некоторых домах Вахитовского и Приволжского районов. Это связано с производством технического обслуживания оборудования распределительных сетей, плановым выводом в ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, сообщает ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 13.00 света не будет в Вахитовском районе по улице Маяковского, 4, 6. С 14.00 до 17.00 электричество будет отключено по улице Маяковского, 5.

С 9.00 до 17.00 отключение произойдет в Приволжском районе по улицам Завойского, 2; Кул Гали, 1, 2, 3, 5а; Ферма-2, 98, 98а, 98б, 98в.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»