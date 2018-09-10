Ряд домов Казани 11 сентября останутся без света
В Казани вновь запланировано отключение электроэнергии. Так, 11 сентября, света не будт в некоторых домах Вахитовского и Приволжского районов. Это связано с производством технического обслуживания оборудования распределительных сетей, плановым выводом в ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, сообщает ОАО «Сетевая компания».
С 9.00 до 13.00 света не будет в Вахитовском районе по улице Маяковского, 4, 6. С 14.00 до 17.00 электричество будет отключено по улице Маяковского, 5.
С 9.00 до 17.00 отключение произойдет в Приволжском районе по улицам Завойского, 2; Кул Гали, 1, 2, 3, 5а; Ферма-2, 98, 98а, 98б, 98в.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»