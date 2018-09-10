2018-09-10T17:24:20+03:00
Происшествия

Во время несогласованного митинга против пенсионой реформы в Казани задержали более 20 человек

В этот раз на улицу в основном вышла молодежь
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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В суд поступило 9 материалов.В суд поступило 9 материалов.Фото: Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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23 человека задержали накануне во время несанкционированного митинга против пенсионной реформы в Казани. Акция, не смотря на отказ исполкома, прошла в парке Тинчурина. Как рассказали активисты, среди задержанных оказался и 17-летний парень, его отпустили в 21:00 в этот же день. Еще одного мужчину выпустили ночью без составления протолокла. Остальные же провели ночь в полиции, а в понедельник, 10 октября, в Вахитовском суде начали рассматривать их дела. Всем задержанным вменяют часть 2 статьи 20.2 КоАП «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления».

На данный момент в суд поступило 9 материалов, по 4 из них уже вынесли решения. Задержанных признали виновными и назначили по 10 тысяч рублей штрафа, не смотря на то, что половина из них уверяла, что просто случайно оказались рядом, мимо проходили и решили поинтересоваться, из-за чего сыр-бор.

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