«Форбс» оценил состояние внуков первого президента Татарстана почти в 2,5 миллиарда долларов

СЕГОДНЯ 17:16 2018-09-10T17:16:42+03:00

Они стали четвертыми в списке богатейших семей России

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Новый рейтинг богатейших семей России представил журнал «Форбс». Семья Шаймиевых в нем заняла четвертое место. Общее состояние представителей семейства аналитики журнала оценили в 2,48 миллиардов долларов. Состояние сыновей первого президента Татарстана составляет приличную сумму – Айрат: 1,25 миллиарда долларов, Радик: 1,2 миллиарда долларов, состояние внука Минтимера Шариповича - Тимура - 30 миллионов долларов.

«Сыновьям Минтимера Шаймиева принадлежит по 19,5% акций ТАИФ, в группу входят нефтеперерабатывающая «ТАИФ-НК», нефтехимические предприятия «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и генерирующая компания ТГК-16, - уточняют аналитики «Форбса».

«За год их общее состояние выросло почти на 300 миллионов долларов. Дочь Радика - Камиля тоже была акционером ТАИФ. Она входила в совет директоров. В 2015 вышла замуж и ушла из семейного бизнеса. Сейчас она развивает свю медицинскую компанию.

Сын Айрата Шаймиева - Тимур руководит татарской нефтяной компанией ООО «МНКТ». В декабре 2016 получил в ней долю 30% и стал учредителем наряду с дядей и отцом».

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