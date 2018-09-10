2018-09-10T17:11:26+03:00
Экономика

Министерство финансов Чувашии возьмут кредитов на 3 миллиарда рублей

Выплачивать долг министерство будет в течение 730 дней со дня подписания договора
Алина ГАБДУЛИНА
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Процентная ставка каждого из кредитов составит 7,34% годовыхПроцентная ставка каждого из кредитов составит 7,34% годовыхФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Министерство финансов Чувашии ищет двух кредиторов, готовых предоставить им 1 и 2 миллиарда рублей. Для начала министерство готово предоставить кредиторам 146,8 и 293,6 миллиона рублей соответственно. Такие тендеры появились на сайте госзакупок.

Известно, что кредиты должны быть выплачены полностью не позднее 18 декабря 2020 года. А процентная ставка каждого из кредитов составит 7,34% годовых.

Заемщики будут выбраны посредством аукциона 1 ноября текущего года, а заявки на участие в конкурсе принимаются вплоть до 29 сентября.

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