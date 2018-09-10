Муфтий Татарстана поздравил мусульман с наступлением Нового года по Хиджре

СЕГОДНЯ 16:46 2018-09-10T16:46:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Месяц имеет важное значение для мусульман, которые стремятся быть ближе к Богу. Братьев и сестёр Муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин поздравил в традиционном обращении.

«Слово «Хиджра» на арабском языке означает «переселение». Как известно, наш досточтимый Пророк Мухаммад несмотря на неслыханные унижения и травлю, в городе Мекка на протяжении тринадцати лет призывал народ к вере. Не выдержав всех притеснений, насмешек и преследований, по велению Аллаха, в 622 году его сподвижники Расул Акрам и Абу Бакр Ас-Сиддик совершили хиджру в Медину - переселились. За ними в Лучезарную Медину переселились и другие сторонники. Начиная с этого времени, в Священном городе Медина начинает формироваться первая истинная мусульманская община. Из Аль-Мадины аль-Мунавары вера, ислам и свет Куръана распространились на весь мир. Таким образом, Хиджра внесла изменения не только в жизнь мусульман, но и в историю человечества» - цитирует слова Муфтия пресс-служба Духовного управления мусульман.

«В месяц Мухаррам, который по достоинству стоит на втором месте после ‎месяца Рамадан и который входит в число запретных, мы должны стремиться к миру, стараться улучшить свой нрав и поведение, совершать благие дела, протягивать руку помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Истинный мусульманин должен воспользоваться возможностью в эти благословенные дни и стараться изо всех сил, чтобы получить как можно больше наград и довольства Аллаха.

Также этот великий месяц выделяется тем, что в нем есть день «Ашура», который приходится на 10 число месяца. Это тот день, в который Аллах спас пророка Мусу от фараона и его войска. Сам Пророк соблюдал пост в этот день и велел делать это всем остальным.

Уважаемые мусульмане! В преддверии нового 1440 года по хиджре я прошу вас осмыслить итоги года уходящего и всегда помнить, что мы должны идти по истинному пути не сбиваясь и сохраняя в сердце заветы Всевышнего Аллаха и любовь к Нему и свою богобоязненность. Пусть Создатель ниспошлет нашей республике и всем нам в новом году мира, благополучия и процветания. Амин!»

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте»,«Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»