К 2030 году в Татарстане валовой региональный продукт увеличится до 5 триллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:18 2018-09-10T16:18:25+03:00

О путях, которыми будет достигнута цель, министерство пока не говорит Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Для сравнения, объем ВРП за прошлый год составил 2,1 миллиарда рублей, а за январь-июль 2018 года - 1,3 миллиарда

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Одной из задач Стратегии социально-экономического развития Татарстана к 2030 году является увеличение валового регионального продукта до 5 триллионов рублей. Об этом сообщает министерство экономики республики, приводя слова министра - Олега Пелевина.

Для сравнения, объем ВРП за прошлый год составил 2,1 миллиарда рублей, а за январь-июль 2018 года - 1,3 миллиарда.

На данный момент, основными лидерами экономического развития Татарстана считаются нефтегазохимический комплекс (примерно треть валового регионального продукта), машиностроение (23,2% от ВРП), агропромышленный комплекс (11% в экономике республики), энергетика и развитая инфраструктура бизнеса.

О путях, которыми будет достигнута цель, министерство пока не говорит.

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