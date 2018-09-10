К 2030 году в Татарстане валовой региональный продукт увеличится до 5 триллионов рублей
Одной из задач Стратегии социально-экономического развития Татарстана к 2030 году является увеличение валового регионального продукта до 5 триллионов рублей. Об этом сообщает министерство экономики республики, приводя слова министра - Олега Пелевина.
Для сравнения, объем ВРП за прошлый год составил 2,1 миллиарда рублей, а за январь-июль 2018 года - 1,3 миллиарда.
На данный момент, основными лидерами экономического развития Татарстана считаются нефтегазохимический комплекс (примерно треть валового регионального продукта), машиностроение (23,2% от ВРП), агропромышленный комплекс (11% в экономике республики), энергетика и развитая инфраструктура бизнеса.
О путях, которыми будет достигнута цель, министерство пока не говорит.
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