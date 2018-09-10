2018-09-10T15:52:35+03:00
Общество

Студентами медколледжа в Нижнекамске стали 12 человек с ограниченными возможностями зрения

Студенты будут обучаться медицинскому массажу
Алина ГАБДУЛИНА
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Для особенных студентов адаптировали не только здание колледжа и аудитории, но и все общежитиеДля особенных студентов адаптировали не только здание колледжа и аудитории, но и все общежитиеФото: Алексей ФОКИН
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В медицинский колледж Нижнекамска поступило 12 человек с ограниченными возможностями зрения. Из них 4 - полностью слепые. Студенты будут обучаться медицинскому массажу. Об этом сообщает министерство здравоохранения Татарстана.

Для будущих массажистов Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих людей выпустила "говорящие" книги. На их создание ушло несколько месяцев, в течение которых специалисты переводили необходимую литературу на язык Брайля, озвучивали тексты и создавали тактильные анатомические атласы.

Для особенных студентов адаптировали не только здание колледжа и аудитории, но и все общежитие. Так, например, на стены нанесены тактильные надписи, в коридорах первого этажа имеется специальная напольная плитка перед препятствиями, а первые и последние ступени лестниц окрашены в желтый цвет.

Перед тем, как студенты заселились и пошли на свои первые пары, педагоги медколледжа прошли обучение по тифлопедагогике

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