В Казани на ходу задымился трамвай

СЕГОДНЯ 15:15 2018-09-10T15:15:08+03:00

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ЧП произошло 10 сентября в 12.42 на Проспекте Победы в столицы Татарстана. Задымился трамвай, следовавший по маршруту №5. Все происходило на остановке "Улица Файзи". Трамвай задымился. Водитель предупредил пассажиров о необходимости срочно покинуть салон.

Вместе с водителем второго трамвая и добровольцами при помощи онгетушителя они смогли потушить загоравшейся участок. Приехавшие огнеборцы установили, что произошло короткое замыкание узлов трамвая без горения.

Пострадавших в этом ЧП нет, сообщили в МЧС Татарстана.

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