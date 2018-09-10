В Казани на ходу задымился трамвай
ЧП произошло 10 сентября в 12.42 на Проспекте Победы в столицы Татарстана. Задымился трамвай, следовавший по маршруту №5. Все происходило на остановке "Улица Файзи". Трамвай задымился. Водитель предупредил пассажиров о необходимости срочно покинуть салон.
Вместе с водителем второго трамвая и добровольцами при помощи онгетушителя они смогли потушить загоравшейся участок. Приехавшие огнеборцы установили, что произошло короткое замыкание узлов трамвая без горения.
Пострадавших в этом ЧП нет, сообщили в МЧС Татарстана.
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