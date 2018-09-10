Жительница Нижнекамска поверила мошенникам и лишилась почти 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:52 2018-09-10T14:52:56+03:00

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В полицию Нижнекамска обратилась 58-летняя женщина. Она сообщила, что стала жертвой мошенников. По ее словам, накануне с нескольких телефонных номеров ей звонил неизвестный.

- Мужчина сообщал, что ей начислена компенсация за ранее приобретенные лекарственные препараты. Для ее получения нижнекамке нужно было перечислить лишь налог. Заинтересовавшись данным предложением, пенсионерка перечислила 78936 рублей на расчетный счет афериста. После этого, все его телефонные номера номера были заблокированы, - сообщили в пресс-службе республиканской полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что абонентские номера мошенника зарегистрированы в Москве.

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