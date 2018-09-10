Казанцев зовут помочь с уборкой лесопарка

СЕГОДНЯ 14:42 2018-09-10T14:43:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Неравнодушных к чистоте своего города казанцев приглашают на экологическую акцию в лесопарке на улице Дубравная. Уборка территории от мусора и валежника пройдет 11 сентября в рамках «Недели леса».

- Все желающие присоединиться приглашаются к 16.00, сбор объявлен у лыжной базы на окраине лесопарка. По окончании уборки участников накормят на полевой кухне, - сообщили организаторы.

Республиканская акция «Неделя леса» проходит с 8 по 14 сентября на территории всего Татарстана. Лесоводы запланировали в общей сложности 132 мероприятия: уборку мусора, валежника и благоустройство мест отдыха в лесном фонде, проведение экологических уроков в школах, сбор лесосеменного сырья, установку дополнительных аншлагов и баннеров около дорог федерального и республиканского значения.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»