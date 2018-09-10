2018-09-10T14:43:16+03:00
Общество

Казанцев зовут помочь с уборкой лесопарка

Мероприятие пройдет 11 сентября
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Старт уборки в 16:00.Старт уборки в 16:00.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Неравнодушных к чистоте своего города казанцев приглашают на экологическую акцию в лесопарке на улице Дубравная. Уборка территории от мусора и валежника пройдет 11 сентября в рамках «Недели леса».

- Все желающие присоединиться приглашаются к 16.00, сбор объявлен у лыжной базы на окраине лесопарка. По окончании уборки участников накормят на полевой кухне, - сообщили организаторы.

Республиканская акция «Неделя леса» проходит с 8 по 14 сентября на территории всего Татарстана. Лесоводы запланировали в общей сложности 132 мероприятия: уборку мусора, валежника и благоустройство мест отдыха в лесном фонде, проведение экологических уроков в школах, сбор лесосеменного сырья, установку дополнительных аншлагов и баннеров около дорог федерального и республиканского значения.

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