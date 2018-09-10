2018-09-10T14:22:23+03:00
Общество

В Набережных Челнах состоится Кросс Татарстана

Соревнования пройдут в ближайшую субботу
Владимир КРУПСКИЙ
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Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии допуска врача.Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии допуска врача.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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15 сентября в автограде состоится «Кросс Татарстана – 2018». Соревнования традиционно пройдут на майдане парка Прибрежный. В забегах примут участие школьники, коллективы предприятий, вузов, ссузов, руководители организаций и предприятий города, спортсмены-ветераны и инвалиды.

- Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии допуска врача, в возрасте 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье, - отметили в пресс-службе мэрии города.

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