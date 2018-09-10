В Казани прогнозируют заморозки до -1 градуса
Погода в Татарстане начнет постепенно ухудшаться. На смену жарким дням придут суровые холодные ночи. Так, уже ночью и утром 11 и 12 сентября местами по республике возможны заморозки на почве и в воздухе до 1 градусамороза. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Резкое похолодание может привести к повреждениям и гибели сельскохозяйственных растений: цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур, теплолюбивых растений.
Кроме того, повышается вероятность возникновения техногенных пожаров, связанных с несоблюдением правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и газового оборудования.
Спасатели советуют обезопасить садовые растения, а также постараться избегать долгого пребывания на улице детей и домашних животных.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»