Сельхозярмарки в Казани будут проходить на семи площадках

СЕГОДНЯ 13:29 2018-09-10T13:29:06+03:00

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В ближайшую субботу, 15 сентября, на территории Казани начнут работу сельскохозяйственные ярмарки. Торговля будет вестись на 14 площадках. Об этом рассказал председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

Масштабные ярмарки будут проходить на 7 площадках: в Авиастроительном районе по улице Ленинградская, 27 возле ТЦ «Бахетле», в Вахитовском – по улице Татарстан, 53 перед сквером Тинчурина, в Кировском районе по улице Краснококшайская, 150 перед ТЦ «Ягодная слобода», в Ново-Савиновском районе по проспекту Ямашева, 71а возле ТЦ «Бахетле», в Приволжском районе по проспекту Победы, 50а перед КЦ «Чулпан», в Советском районе на территории агропарка «Казань» и в микрорайоне Дербышки по улице Липатова, 7.

- Жители ждут начала ярмарок с нетерпением. Это отличная возможность пополнить запасы благодаря труду сельчан. Это великолепная традиция, давайте подготовим все для того, чтобы до морозов наши ярмарки прошли в привычном для горожан режиме, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

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