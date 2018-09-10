Казань в лидерах туристического рейтинга для путешествий на осенние выходные

СЕГОДНЯ 13:17 2018-09-10T13:19:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Казань вошла в первую пятерку популярных городов России для путешествий на осенние выходные. Столица Татарстана заняла 4 место, обогнав, например, столицу нашей родины Москву. Выше Казани в рейтинге оказались Санкт-Петербург, Сочи и Ялта.

По данным портала Tvil.ru, туристы бронируют осенние выходные в Казани в среднем за 2,5 тысячи рублей в сутки. Чуть дороже – 2,9 тысячи рублей – туристы потратят в Москве, в Санкт-Петербурге суточный отдых обойдется путешественникам в 2,7 тысячи рублей.

Кроме того, в рейтинг вошли Екатеринбург, Петрозаводск, Калининград, Ярославль и Коломна в Московской области.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»