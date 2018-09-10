2018-09-10T13:19:00+03:00
Общество

Казань в лидерах туристического рейтинга для путешествий на осенние выходные

Столица Татарстана расположилась на 4 месте
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
Поделиться:
Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
Изменить размер текста:

Казань вошла в первую пятерку популярных городов России для путешествий на осенние выходные. Столица Татарстана заняла 4 место, обогнав, например, столицу нашей родины Москву. Выше Казани в рейтинге оказались Санкт-Петербург, Сочи и Ялта.

По данным портала Tvil.ru, туристы бронируют осенние выходные в Казани в среднем за 2,5 тысячи рублей в сутки. Чуть дороже – 2,9 тысячи рублей – туристы потратят в Москве, в Санкт-Петербурге суточный отдых обойдется путешественникам в 2,7 тысячи рублей.

Кроме того, в рейтинг вошли Екатеринбург, Петрозаводск, Калининград, Ярославль и Коломна в Московской области.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах водитель трамвая ответит перед судом за смерть человека
Во время несогласованного митинга против пенсионой реформы в Казани задержали более 20 человек
«Форбс» оценил состояние внуков первого президента Татарстана почти в 2,5 миллиарда долларов
Муфтий Татарстана поздравил мусульман с наступлением Нового года по Хиджре
Министерство финансов Чувашии возьмут кредитов на 3 миллиарда рублей
До 2 октября в Казани частично перекроют проспект Победы
К 2030 году в Татарстане валовой региональный продукт увеличится до 5 триллионов рублей
Студентами медколледжа в Нижнекамске стали 12 человек с ограниченными возможностями зрения
Актер Камиль Ларин приехал на казанский кинофестиваль с женой, но награждение проведет с "возлюбленной"
В Казани на ходу задымился трамвай
Хватит на всё: «Ростелеком» и «Яндекс» запускают совместный тариф с облачным хранилищем
Жительница Нижнекамска поверила мошенникам и лишилась почти 80 тысяч рублей