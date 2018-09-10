2018-09-10T12:10:06+03:00
Общество

Троллейбусы в Новый город Чебоксар пустят летом 2019 года

Сейчас ведутся активные работы
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Работы планируется завершить в начале лета 2019 года.Работы планируется завершить в начале лета 2019 года.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Новом городе продолжаются работы по реконструкции дорог, тротуаров и велодорожек, а также строительству контактной линии для запуска троллейбусов.

На данный момент уже установлены опоры для контактной сети, а также ведутся работы на строительстве диспетчерского пункта и тяговой подстанции.

В настоящее время проведены подготовительные работы: демонтированы бортовые камни на I этапе, установлены светильники и кабельные линии на опорах освещения на всем протяжении реконструируемого участка, выполнено шурфование пересечек под ливневую канализацию.

Работы по реконструкции дорог в Новом городе и запуск троллейбусной линии запланированы в начале лета 2019 года.

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