2018-09-10T11:47:31+03:00
Общество

День выборов-2018 в Казани прошел без нарушений

В столице Татарстана выбирали двух новых депутатов казгордумы
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Голосования состоялись 9 сентября.Голосования состоялись 9 сентября.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Дополнительные выборы депутатов Казанской городской Думы по Северному и Арбузовскому одномандатным избирательным округам прошли без нарушений. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин. Градоначальник надеется, чно народные избранники быстро вольются в работу.

Напомним, что выборы состоялись 9 сентября. В голосовании по Северному округу приняли участие 7919 человек, или 20,8% от общего числа избирателей. Победу одержал самовыдвиженец Ильгиз Ахметзянов, набравший 51,7% голосов.

В голосовании по Арбузовскому округу приняли участие 5577 человек – 13,8% от общего числа избирателей. Здесь одержал победу самовыдвиженец Евгений Чекашов. За него проголосовали 68,3% избирателей.

- Выборы прошли спокойно, без грубых нарушений избирательного законодательства. Благодаря слаженной работе всех участников избирательного процесса на избирательных участках Казани были созданы необходимые условия для свободного волеизъявления граждан, - сообщил председатель Избирательной комиссии Казани Фарит Гараев.

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