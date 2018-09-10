На «Аксенов-фесте» в Казани ждут Макаревича и Ива Готье

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-10T12:55:30+03:00

Фестиваль пройдет в 12 раз.

Мероприятие пройдет с 13 по 16 сентября

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Казань вновь готовится принять масштабный фестиваль «Аксенов-фест». Как рассказал начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов, 12-й по счету фестиваль пройдет с 13 по 16 сентября под девизом «Странник, или вечное возвращение в Казань».

Среди гостей фестиваля - поэты и писатели Александр Кабаков, Евгений Попов, Гузель Яхина, Мария Голованивская, академик Российской академии художеств Нателла Тоидзе, музыкант и композитор Андрей Макаревич, кинорежиссеры Вадим Абдрашитов и Рашид Нугманов.

- Цель фестиваля – стать открытой творческой площадкой для всего нового, что есть в нашей культуре. Именно так виделся этот фестиваль самому Василию Аксенову, и именно к этому особое пристальное внимание попечительского совета фестиваля, - отметил Азат Абзалов.

Специальным гостем нынешнего фестиваля станет известный французский писатель и исследователь Ив Готье. На «Аксенов-фесте» он презентует новую книгу на русском языке о Владимире Высоцком «Крик в русском небе».

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