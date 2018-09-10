2018-09-10T12:37:39+03:00
Общество

Для борьбы с гололедом Набережные Челны закупили 5 тысяч тонн песка

В городе постепенно готовятся к зимним работам на дорогах
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Техника готова к уборке города.Техника готова к уборке города.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Пока на улице еще довольно тепло, но коммунальные службы Набережных Челнов вовсю готовятся к зиме. Так, в городе проведено сезонное обслуживание снегоуборочной техники и восстановительный ремонт плужно-щеточного оборудования, подготовлено дополнительное навесное оборудование.

В настоящее время для уборки дорог и магистральных тротуаров в зимний период в распоряжении предприятия находятся 157 единиц техники, из которых 136 единицы являются специализированными. Для работы в колоннах имеется 40 КАМАЗов и ЗИЛов с плужно-щеточным оборудованием.

Для борьбы с гололедом закуплено 5 тысяч тонн речного песка и 900 тонн технической соли. Для обработки остановочных карманов, разворотов, перекрестков, опасных участков дорог заготовлена песчано-соляная смесь.

Также, для борьбы с гололедом дороги будут обрабатывать жидким реагентом. Для уборки снега и льда с внутриквартальных дорог, придомовых территорий и тротуаров, жилищными организациями города подготовлено 49 единиц снегоуборочной техники.

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