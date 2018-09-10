На подготовку к отопительному сезону Набережные Челны потратили более 1,3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 11:24 2018-09-10T11:24:56+03:00

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Набережные Челны готовы к предстоящей зиме. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев. На подготовку городского хозяйства к предстоящему отопительному сезону потратили 1 миллиард 316 миллионов рублей.

За летний период в полном объеме проведена ревизия и ремонт всех теплоисточников, электро и газораспределительных станций, водозаборных и очистных сооружений, магистральных, внутриквартальных и внутри объектовых сетей тепло-, водо-, электро- и газоснабжения.

- Задача всех служб за короткий срок провести работу по пуску, наладке, регулировке и выйти на стабильный рабочий режим. Для этого руководителям организаций Набережночелнинской ТЭЦ, НЧТС, КамАЗ-ЭНЕРГО, Камгэсзяб необходимо принять соответствующие меры. Учреждениям социальной сферы, управляющим компаниям и ТСЖ до 15 сентября заполнить систему теплоснабжения теплоносителем и обеспечить предпусковую готовность, согласно действующему Регламенту, – заявил Илья Зуев.

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