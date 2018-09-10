2018-09-10T11:24:56+03:00
Общество

На подготовку к отопительному сезону Набережные Челны потратили более 1,3 миллиарда рублей

Татарстанский автоград полностью готов к зиме
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
Поделиться:
Отопление в домах должны включить по расписанию.Отопление в домах должны включить по расписанию.Фото: Рината ХУЗЯХМЕТОВА
Изменить размер текста:

Набережные Челны готовы к предстоящей зиме. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев. На подготовку городского хозяйства к предстоящему отопительному сезону потратили 1 миллиард 316 миллионов рублей.

За летний период в полном объеме проведена ревизия и ремонт всех теплоисточников, электро и газораспределительных станций, водозаборных и очистных сооружений, магистральных, внутриквартальных и внутри объектовых сетей тепло-, водо-, электро- и газоснабжения.

- Задача всех служб за короткий срок провести работу по пуску, наладке, регулировке и выйти на стабильный рабочий режим. Для этого руководителям организаций Набережночелнинской ТЭЦ, НЧТС, КамАЗ-ЭНЕРГО, Камгэсзяб необходимо принять соответствующие меры. Учреждениям социальной сферы, управляющим компаниям и ТСЖ до 15 сентября заполнить систему теплоснабжения теплоносителем и обеспечить предпусковую готовность, согласно действующему Регламенту, – заявил Илья Зуев.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На «Аксенов-фесте» в Казани ждут Макаревича и Ива Готье
Для борьбы с гололедом Набережные Челны закупили 5 тысяч тонн песка
Троллейбусы в Новый город Чебоксар пустят летом 2019 года
День выборов-2018 в Казани прошел без нарушений
30 миллионов рублей выделили на капремонт казанских лагерей
Центр семьи «Казан» используют в качестве «унитаза» и «кастрюли»
Звезда сериала «Ольга» презентует в Казани короткометражные фильмы
Защитник "Рубина" Кудряшов не поможет сборной России в матче с Чехией
В Раифском озере в Татарстане утонул 56-летний мужчина
Почти 30 тысяч казанских детей отдохнули летом в лагерях
Актер Камиль Ларин проведет творческую встречу в Казани
Машина скатилась в ручей в Татарстане из-за того, что ребенок дернул ручник
По новой книге казанского писателя Гузель Яхиной снимет фильм режиссер "Матильды"