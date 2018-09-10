2018-09-10T11:05:13+03:00
Общество

30 миллионов рублей выделили на капремонт казанских лагерей

На эти средства в эксплуатацию ввели три новых корпуса
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: Архив КП.Фото: Архив КП.
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В 2018 году на ремонт загородных лагерей Казани выделили 30 миллионов рублей. Это позволило ввести в эксплуатацию один корпус в лагере имени Гагарина и два новых летних домика на 80 человек в лагере «Заречье». В результате пропускная способность увеличилась на 100 человек.

Кроме того, была завершена первая очередь реконструкции лагеря «Молодежный», в рамках которой заменены все инженерные сети, капитально отремонтирован один корпус и столовая, построен клуб. В 2019 году планируется отремонтировать оставшиеся два корпуса, благоустроить территорию и построить спортивные площадки.

На обеспечение безопасности лагерей из муниципального бюджета было выделено 5,8 миллионов рублей. В частности, в четырех лагерях (КДДМ «Заречье», «Ново-Юдино», «Спутник» и имени Гагарина) установлено видеонаблюдение.

До конца октября текущего года совместно с Управлением информационных технологий и связи планируется завершить работу по установке видеонаблюдения в остальных 8 лагерях.

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