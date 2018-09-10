Защитник "Рубина" Кудряшов не поможет сборной России в матче с Чехией

СЕГОДНЯ 10:04 2018-09-10T10:05:05+03:00

Он получил повреждение в матче против сборной Турции

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Уже сегодня сборная России по футболу проведет товарищеский матч против национальной команды Чехии. При этом, наставнику российской команды придется обойтись без защитника "Рубина" Федора Кудряшова.

Напомним, что игрок обороны вышел на поле в основном составе матча Лиги Наций против Турции (2:1), который состоялся 7 сентября, но доиграть поединок не сумел из-за повреждения.

По результатам МРТ у Кудряшова диагностировано повреждение мышц бедра. Защитник покинул расположение сборной России и отправился в Москву для выполнения дальнейшего дообследования и проведения стартовой терапии.

Напомним, что Кудряшов только оправился от травмы, полученной на Чемпионате мира, и начал выходить в основе "Рубина". Точные сроки восстановления пока не известны.

Отметим, что шанс сыграть против Чехии есть сразу у четырех игроков "Рубина" - защитника Егора Сорокина, полузащитников Павла Могилевца и Руслана Камболова, а также форварда Дмитрия Полоза.

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