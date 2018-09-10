2018-09-10T09:57:05+03:00
Происшествия

В Раифском озере в Татарстане утонул 56-летний мужчина

По словам очевидцев, он нырнул и не вынырнул
Владимир КРУПСКИЙ
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Тело нашли в 10-15 метрах от берега.Тело нашли в 10-15 метрах от берега.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Купальный сезон официально хоть и завершился с окончанием лета, но далеко не все татарстанцы отказались от идеи поплавать на свежем воздухе. Увы, но порой это приводит и к трагическим ситуациям.

Так, в минувшее воскресенье, 9 сентября, в службу спасения поступил тревожный звонок из Зеленодольского района. По словам очевидцев в Раифском озере утонул мужчина.

Как удалось выяснить прибывшим на место происшествия спасателям, компания из 4 человек отдыхала на берегу озера в поселке Местечко Раифа на противоположной стороне от монастыря. По словам очевидцев они распивали алкоголь.

В итоге 56-летний мужчина решил искупаться. Нырнул в воду и не вынырнул. В 17:30 его тело обнаружили в 10-15 метрах от берега на глубине более 10 метров. Спасатели вытащили погибшего на берег и передали его сотрудникам полиции.

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