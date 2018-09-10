Почти 30 тысяч казанских детей отдохнули летом в лагерях

СЕГОДНЯ 09:43 2018-09-10T09:45:57+03:00

Всего в течение года, с учетом весенних, осенних и зимних каникул организованными формами отдыха в Казани планируется охватить 39146 детей. Фото: Рината ХУЗЯХМЕТОВА

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Лето завершилось, а значит можно смело подводить некоторые итоги. Так, в мэрии Казани рассказали о том, как прошла летняя оздоровительная кампания. Так, за лто смогли отдохнуть в лагерях и санаториях 29994 ребенка.

Более половины из них, а именно 15273 человека отдохнули в 14 загородных муниципальных и 12 ведомственных лагерях. Для 13021 человек отдых был организован в пришкольных лагерях. 580 казанских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были обеспечены бесплатными путевками в загородные лагеря и санатории.

Ежегодно на основе запросов детей и пожеланий родителей увеличивается количество профильных смен в лагерях. Этим летом были проведены 68 профильных смен для 11666 детей.

Впервые была организована межрегиональная образовательная смена «Дуслык», собравшая в лагере «Заречье» детей из 19 регионов России, а также из Казахстана и ОАЭ.

Всего в течение года, с учетом весенних, осенних и зимних каникул организованными формами отдыха в Казани планируется охватить 39146 детей.

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