2018-09-10T10:46:42+03:00
Общество

Центр семьи «Казан» используют в качестве «унитаза» и «кастрюли»

Пользователи соцсетей предлагают наказывать за непристойные фотографии с новым символом города
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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В погоне за необычными фотографиями гости города и сами казанцы начали делать непристойные фотографии на фоне центра семьи «Казан». Обновила интерес одна из групп в социальных сетях. Она предлагает найти 101 способ использовать Казан не по назначению.

Новый символ города с первых дней стал местом насмешек благодаря своей необычной форме. По интернету гуляет много фотожаб сделанных при помощи приложений для монтажа фотографий.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Молодые люди фотографируются под особым углом и используют «Казан» как тарелку для суши, ступу Бабы Яги и даже как унитаз. Пока одних это забавляет - других обижает и они предлагают наказывать авторов необычных фотографий. Друге пользователи социальных сетей наоборот видят в таком подходе популяризацию городской достопримечательности и сравнивают центр семьи по известности с падающей башней в Пизе.

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