2018-09-10T02:23:48+03:00
Звезды

По новой книге казанского писателя Гузель Яхиной снимет фильм режиссер "Матильды"

Дата начала съемок еще не назначена
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: kinopoisk.ruФото: kinopoisk.ru
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По роману «Дети мои» татарского писателя Гузель Яхиной снимут полнометражный фильм. С таким заявлением выступил Алексей Учитель - режиссер скандально известного фильма «Матильда». Пока не известно когда начнутся сьемки, но график первых актерских проб станет известен в ближайшее время.

Роман самой яркой дебютантки в истории российской литературы новейшего времени рассказывает о судьбе российского немца - школьного учителя выживающего в колонии.

Сейчас проходят сьемки масштабного проекта по первому роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». В фильме снимается актриса из Казани - Чулпан Хаматова, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд и другие.

Пользователи социальных сетей уже гадают, кто же сыграет сыграет молчаливого учителя нового романа - Миронов или Хабенский?

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