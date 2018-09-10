По новой книге казанского писателя Гузель Яхиной снимет фильм режиссер "Матильды"
По роману «Дети мои» татарского писателя Гузель Яхиной снимут полнометражный фильм. С таким заявлением выступил Алексей Учитель - режиссер скандально известного фильма «Матильда». Пока не известно когда начнутся сьемки, но график первых актерских проб станет известен в ближайшее время.
Роман самой яркой дебютантки в истории российской литературы новейшего времени рассказывает о судьбе российского немца - школьного учителя выживающего в колонии.
Сейчас проходят сьемки масштабного проекта по первому роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». В фильме снимается актриса из Казани - Чулпан Хаматова, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд и другие.
Пользователи социальных сетей уже гадают, кто же сыграет сыграет молчаливого учителя нового романа - Миронов или Хабенский?
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»