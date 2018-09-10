2018-09-10T02:48:52+03:00
Происшествия

Машина скатилась в ручей в Татарстане из-за того что ребенок дернул ручник

Вытащить легковой автомобиль помогли местные добровольцы
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Скриншот видеоФото: Скриншот видео
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В Альметьевске 9 сентября молодая мама остановила автомобиль «Шевроле Авео» у городского ручья. Она поставила легковой автомобиль на ручник и пошла к пассажирскому сиденью, чтобы вывести из салона маленькую дочь.

По словам очевидцев - пока мама отвлеклась, второй ребенок оказался на переднем сиденьи дернул за ручник. Автомобиль покатился в протоку. На крики женщины тут же отозвались добровольцы и жители ближайших домов. Напуганного малыша вызволили из салона. Автомобиль помогли достать из ручья. Поэтому даже помощь эвакуатора молодой женщине не понадобилась.

Пользователи социальных сетей осуждают невнимательность молодй мамы и винят в происходящем «несчастливый» водоем. После реконструкции в нем часто находят мертвых домашних животных. В конце лета в ручье чуть не утонул ребенок.

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