2018-09-10T09:29:40+03:00
Звезды

Актер Камиль Ларин проведет творческую встречу в Казани

В рамках фестиваля мусульманского кино он презентует фильм «Кире»
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: kinopoisk.ruФото: kinopoisk.ru
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В фильме на татарском языке «Кире» (в переводе "Упертый"), актер российского кино и заслуженный артист Татарстана Камиль Ларин сыграл роль риэлтора-неудачника.

Сьемки проходили пять дней, но по словам актера - сценарий не оставил его равнодушным. Тем более фильм снимали на его исторической родине - в Казани.

Сьемки проходили в Старо-Татарской слободе, в IT-парке и в городе Булгар. В развлекательном комплексе «Ривьера» 10 сентября в 11:45 пройдет премьерный показ фильма «Кире» и встреча со сьемочной группой фильма. Актёр ответит на вопросы казанцев, и проведет автографсессию.

В Казань Камиль Ларин приехал на закрытие фестиваля мусульманского кино.

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