Актер Камиль Ларин проведет творческую встречу в Казани
В фильме на татарском языке «Кире» (в переводе "Упертый"), актер российского кино и заслуженный артист Татарстана Камиль Ларин сыграл роль риэлтора-неудачника.
Сьемки проходили пять дней, но по словам актера - сценарий не оставил его равнодушным. Тем более фильм снимали на его исторической родине - в Казани.
Сьемки проходили в Старо-Татарской слободе, в IT-парке и в городе Булгар. В развлекательном комплексе «Ривьера» 10 сентября в 11:45 пройдет премьерный показ фильма «Кире» и встреча со сьемочной группой фильма. Актёр ответит на вопросы казанцев, и проведет автографсессию.
В Казань Камиль Ларин приехал на закрытие фестиваля мусульманского кино.
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