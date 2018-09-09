В Татарстане иномарка сбила насмерть лошадь и перевернулась
ДТП произошло поздно вечером 8 сентября в Альметьевском районе республики. Во время движения по неосвещенной дороге 53-лтняя женщина-водитель иномарки "Форд-Фокус" превысила безопасную скорость и не смогла справиться с управлением автомобиля, когда на магистраль вышла лошадь.
После столкновения иномарка отлетела в кювет и перевернулась. Пострадал 32-летний пассажир автомобиля. Он доставлен в больницу.
Лошадь в результате наезда на нее погибла на месте.
- На месте аварии работали сотрудники полиции и врачи, - сообщили в правоохранительных органах Татарстана.
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