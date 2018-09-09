В Казани протестующие против пенсионной реформы устроили шествие до кремля

СЕГОДНЯ 16:52 2018-09-09T16:52:48+03:00

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Митинг против пенсионной реформы не был согласован властями Казани, но более 500 человек тем не менее вышли в сквер имени Тинчурина, чтобы выразить свой протест. Несмотря на задержание сотрудниками правоохранительных органов двух активистов, собравшиеся не расходились, держа в руках плакаты с различными призывами.

В какой-то момент взбудораженная толпа отправилась протестовать к Казанскому кремлю. Шестию преградили путь сотрудники правоохранительных органов. Часть из них была одета в балаклавы и полную защитную экипировку. После горячего протеста, демонстранты сумели прорваться и поредевшими групами продолжили свое шествие. Их сопровождали полицейские.

- Возле Казанского кремля люди начали скандировать лозунги, - сообщили очевидцы "КП-Казань". - Туристы подходят, говорят, что мы с вами.

Демонстранты прошли в кремль и устроили митинг возле ворот дворца президента Татарстана.

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