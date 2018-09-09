2018-09-09T14:41:35+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара пострадал мужчина

С диагнозом "отравление продуктами горения" он доставлен в БСМП
Лика ИСАЕВА
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Пожар произошел в квартире на четвертом этажеПожар произошел в квартире на четвертом этажеФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в квартире многоэтажного дома на улице Молодежной в столице Татарстана произошел 8 сентября в 18.21.

Огнеборцев вызвали соседи, которые услышали запах дыма. Оказалось, что горит мебель в квартире на четвертом этаже. Жители подъезда покинули свои квартиры самостоятельно, но 58-летний хозяин горящей квартиры оказался отрезан от выхода едким дымом. Выводили в безопасное место его пожарные при помощи спасаемой маски. С диагнозом "отравление продуктами горения" он госпитализирован в БСМП Казани.

- Общая площадь пожара составила два квадратных метра, - рассказали в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

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