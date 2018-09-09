Пятилетний чебоксарец поборется за звание "Лучшего гида России"
Всероссийский конкурс "Лучший гид России" проводит Русское географическое общество. По заданию от устроителей конкурса, участники должны представить двухминутный ролик-видеоэкскурсию. В номинации "Гид-любитель. До 18-ти лет" подано более шестисот заявок, и среди них ролик от пятилетнего чебоксарца Льва Гренадёрского.
Воспитанник детского сада №130 вместе с мамой и группой поддержки записал ролик о родных Чебоксарах. Стихотворение, которое исполняет маленький знаток географии, написала мама, а воплотить задумку помогли сотрудники местной телекомпании.
Напомним, Лев участвовал в программе "Лучше всех" 1 апреля, когда безошибочно дал ответы на самые каверзные вопросы от ведущего о странах и континентах. Мальчик рассказал, чо мечтает стать дипломатом.
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Пятилетний чебоксарец претендует на титул "Лучшего гида России- 2018" от Русского географического общества.Лев Гренадёрский принимает участие во всероссийском конкурсе "Лучший гид России" от Русского географического общества в номинации "Гид-любитель до 18 лет" и рассказывает стихотворение о достопримечательностях родного города Чебоксары
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