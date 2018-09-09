2018-09-09T12:25:34+03:00
Общество

В России вышла почтовая марка с изображением уроженца Чувашии

За свой подвиг Олег Долгов посмертно удостоен звания Героя России
Лика ИСАЕВА
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Марка памяти Олега ДолговаМарка памяти Олега ДолговаФото: Из материалов пресс-службы
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Почта России в рамках серии "Герои Российской Федерации" выпустила почтовую марку с изображением Героя России Олега Долгова. На марке помещены портрет Олега Долгова и медаль "Золотая Звезда". Марка размером 42х30 мм, номиналом 27 рублей выпущена тиражом 115 тысяч экземпляров, сообщает пресс-служба ведомства.

Спецназовец Олег Долгов родился 21 августа 1976 года в селе Шамкино Шемуршинского района. Вместе с семьей переехал в поселок Луначарский Самарской области, откуда был призван на срочню службу в ВС России. После срочной службы поступил на службу в отряд специального назначения "Русь". Погиб в возрасте 19-ти лет 16 января 1996 года в поселек Первомайский (Дагестан) во время спецоперации при освобождении захваченных в Кизлярске заложников.

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