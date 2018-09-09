В Татарстане открылись 275 избирательных участков

СЕГОДНЯ 07:52 2018-09-09T07:52:56+03:00

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В единый день выборов - 9 сентября, в Татарстане проходят довыборы депутатов муниципальных образований. Как сообщают в Центризбиркоме республики, по два мандата будут распределены в Казани и в Набережных Челнах. График работы избирательных участков - с 7:00 до 20:00.

Напомним, что довыборы пройдут по 246 избирательным округам. Там решится судьба 246 мандатов. Всего зарегистрировано 622 кандидатов. Всего в спсок избирателей, которые проживают на этих участках, зарегистрировано свыше 176 тысяч человек, это 5% от общего числа избирателей Татарстана. Всего дополнительные выборы в единый день голосования пройдут в 42 муниципалитетах, 206 сельских и 14 городских поселениях, в Казани и Набережных Челнах.

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