2018-09-09T11:51:13+03:00
Общество

Татарстанский пожарный вошел в первую десятку лучших лесных пожарных России

Конкурс профмастерства прошел в Подмосковье
Лика ИСАЕВА
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Во время конкусаВо время конкусаФото: Из материалов пресс-службы
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В Подмосковье прошел Всероссийский конкурс профместерства "Лучший лесной пожарный", который проводят ежегодно Рослесхоз и Федеральная Авиалесоохрана. В этом году в борьбу за право стать лучшим из лучших вступили представители 26 регионов России и Федеральной Авиалесоохраны.

Во время соревнований участники показывали свои знания в области законодательства, ориентирования на местности, способов и методов тушения. Так же они участвовали в спортивном многоборье. Но самым сложным испытанием стала лесопожарная полоса препятствий.

Пока татарстанцы не смогли подняться на пьедестал почета, но представитель республиканского "Лесопожарного центра Татарстана" Александр Кондратьев вошел в первую десятку всероссийского конкурса, что является высоким достижением. По мнению организаторов конкурса, он проявил ярко выраженные бойцовские качества, имел опыт ликвидации сложных, крупных, горных лесных пожаров в экстремальных погодных условиях длительных засух, шквальных ветров и аномально жаркой погоды.

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