2018-09-09T10:48:17+03:00
Происшествия

В Татарстане суд отменил уголовное дело в отношении водителя "скорой", попавшего в ДТП на перекрестке

Водитель теперь имеет право на реабилитацию
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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В Бугульме закончился судебный процесс в отношении Рената Хайбуллин, водителя местной "скорой помощи". Мужчину обвиняли в "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью пострадавшего".

Напомним, все произошло 1 декабря 2016 года, когда в реанимобиле к санитарному вертолету везли 18-летнего пациента, находящегося в коме. Молодого человека срочно надо было доставить в Казань. На одном из перекрестков в "скорую", мчащуюся с включенными проблесковыми маячками и сиреной, врезалась иномарка. Травмы полицили врач и фельдшеры в салоне спецавтомобиля, и прохожая, на которую упала "скорая".

Суд в своем решение о прекращении уголовного преследования Хайбуллина в связи с отсутствием состава преступления, указал, что хоть действия водителя и содержат признаки преступления – формально, но в реальной жизни опасность они практически не представляли. Хайбуллину дали право на реабилитацию, тем не менее в своем постановлении судья указывает на доказанную вину водителя "скорой" в аварии.

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