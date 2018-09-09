2018-09-09T09:37:07+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Временные трудности"

Мероприятие состоится 12 сентября в кинотеатре Алмаз Синема Порт РК "Ривьера"
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

В главной роли новой драмы режиссера Михаила Расходникова - татарстанец Риналь Мухаметов. Предпоказ фильма состоится 12 сентября.

У Саши Ковалёва была врожденная болезнь. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной — у тебя временные трудности». Поесть, одеться, спуститься и подняться по лестнице подъезда — каждый день у ребенка уходили часы на то, чтобы справиться с простыми бытовыми задачами. В школе — издевательства сверстников. И помощи ждать было не от кого. Мальчик справился с болезнью, но возненавидел отца. Окончив школу, Саша уехал из дома и прекратил всякое общение с отцом. За 15 лет он стал лучшим бизнес-консультантом страны, который вывел из кризиса сотни бизнесов. «У вас не кризис — у вас временные трудности» — говорил своим клиентам прошедший тяжелый путь становления Александр. Но однажды новый заказ дает ему неожиданную возможность поквитаться с отцом.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Культура: Кинопробы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России вышла почтовая марка с изображением уроженца Чувашии
Татарстанский пожарный вошел в первую десятку лучших лесных пожарных России
В Татарстане суд отменил уголовное дело в отношении водителя "скорой", попавшего в ДТП на перекрестке
В Татарстане во время службы свел счеты с жизнью сотрудник УФСИН
В Татарстане открылись 275 избирательных участков
В Татарстане отметят 190-летие Льва Толстого
В Набережных Челнах отметят день рождения "копейки"
"Ак Барс" - "Барыс": на матче почтили память игроков хоккейной команды "Локомотив"
В Казани будет создана концепция "перезагрузки" ДК Химиков
В выходные в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер
Казань может получить звание глобального города России
В Чебоксарах на реставрацию дома, в котором жил Чапаев, потратят 2,8 миллиона рублей
Икона Божией Матери станет причиной ограничения дорожного движения в Йошкар-Оле
В выходные в Свияжске сварят около двух тонн ухи
Смертельное ДТП: в Нижнекамском районе погибли два человека