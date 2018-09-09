2018-09-09T08:34:12+03:00
Происшествия

В Татарстане во время службы свел счеты с жизнью сотрудник УФСИН

Проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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По данному факту проводится доследственная проверкаПо данному факту проводится доследственная проверкаФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло ночью 8 сентября в казанской ИК-19. Там во время несения службы свел счеты с жизнью 22-лений младший инспектор отдела охраны.

- По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Уже успели установить, что погибший заступил в наряд утром 7 сентября. Уже 8 сентября, примерно в 2.00, как зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении, он при помощи табельного оружия покончил с собой.

Сейчас следователем назначены геномная, судебно-медицинская и судебно-баллистическая, экспертизы, проводятся другие необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР Татарстана.

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