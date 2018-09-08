В Татарстане отметят 190-летие Льва Толстого

СЕГОДНЯ 17:21 2018-09-08T17:21:57+03:00

В Казани возложение цветов к памятнику писателя намечено на 12.00

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9 сентября в республике пройдет культурная акция - Единый день Льва Толстого в музеях Татарстана. Так, татарстанцы смогут отметить 120-летие со дня рождения великого русского писателя и мыслителя.

В воскресенье по всей республике пройдут тематические выставки, литературно-музыкальные мероприятия, творческие встречи и литературные праздники.

В Казани празднование начнется с возложения цветов к памятнику писателя в сквере имени Толстого. Цветы, безусловно, можно будет приносить в течение дня, но сделать это всем городом казанцам предлагают в 12.00. После, в 12.30 будет организована пешеходная экскурсия по местам Казани, которые касаются жизни Льва Николаевича.

В 14.00 в Национальном музее пройдет лекция-показ реликвий, связанных с родом Толстых в Казани.

Отметим, что весь текущий год указом Президента Татарстана посвящен Льву Толстому.

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